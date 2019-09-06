РИАМО - 6 сен. Президент РФ Владимир Путин и экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев примут участие в торжественных мероприятиях в честь дня рождения столицы на ВДНХ 7 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Торжества посетят более 3 тысяч участников, среди которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, а также иностранные гости», - говорится в сообщении.

Путин и Назарбаев планируют посетить отреставрированный павильон «Казахстан». Кроме того, российский президент 7 сентября ознакомится с реконструированным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики в столичных «Лужниках».

В предстоящие выходные Москва отметит свое 872-летие, праздничные мероприятия запланированы на 1,5 тысячах площадок. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спектакли. А вечером в субботу небо столицы озарит праздничный салют.

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