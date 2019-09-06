РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В микрорайоне Климовск Подольска депутаты, представители управляющей компании и подрядной организации проверили качество капитального ремонта в двух домах на улице Заводской по жалобе жительницы, нарушений они не выявили, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Компетентная комиссия, в которую вошли Максимович, гендиректор МУП «СЕЗ» Александр Громов и сотрудники предприятия, руководство подрядной организации ООО «Возрождение и развитие», депутаты совета депутатов Подольска Олег Паскарь и Елена Долженко проверила многоквартирные дома №№5 и 7 в микрорайоне Климовск на улице Заводская. Ранее Максимовичу поступила жалоба от местной жительницы о плохом качестве капитального ремонта фасада домов.

«При проведении комиссии нарушений не выявлено. По неоднократному приглашению к совместному участию в обследовании МКД и обсуждению возникающих претензий к работам, произведенным подрядной организацией, заявительница отвечала молчанием и не принимала участие в мероприятиях», – написал Максимович.

Капитальный ремонт домов проводился в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы в 2017 году. Подрядная организация отремонтировала кровлю, фасад, заменила окна, входную группу, водосточную систему. Также по инициативе руководства подрядной организации на сэкономленные средства покрасили балконные плиты. Работы подрядная организация выполнила в полном объеме согласно договору, заключенному в результате проведенного конкурса Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и принятом в комиссионном порядке.

16 апреля 2019 года Фонд провел комиссионное обследование фасада домов, в ходе которого выявил отслоение штукатурно-красочного слоя фасада и балконных плит. Выявленные недостатки подрядная организация устранила 16 июля.