РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. В школе №54 поселка Октябрьский подмосковных Люберец провели тренировочную эвакуацию, на которой отработали методы тушения пожаров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

В пятницу в рамках месячника безопасности начальник ПСЧ-232 Люберецкого территориального управления совместно с представителем отдела надзорной деятельности 16 отряда ФПС по Московской области провели тренировочную эвакуацию в школе №54 в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

«По легенде, в школе возник пожар. С момента обнаружения условного возгорания персонал школы оперативно передал сообщение в службы экстренного реагирования и приступил к выполнению необходимых действий по эвакуации детей. За короткое время на улицу были выведены 920 школьников. Прибывшие на место учебных занятий подразделения пожарной охраны отработали методы тушения пожара на объекте с массовым пребыванием детей, способы и приемы спасения людей из задымленного помещения», – говорится в сообщении.

Также сотрудники пожарной охраны провели инструктаж о правилах использования первичных средств пожаротушения, проверили эвакуационные выходы, источники наружного противопожарного водоснабжения, а также систему мониторинга и передачи информации о пожаре в диспетчерскую службу пожарной охраны.