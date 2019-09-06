РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. Свыше 200 юных горожан получили помощь в сборах в школу в рамках благотворительной акции в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Акция «Собери ребенка в школу» прошла в городском округе Красногорск с 5 по 30 августа. В проекте приняли участие красногорская молодежь, волонтеры группы «Добрые дела», депутаты партии «Единая Россия», члены фонда «Чистая жизнь», сотрудники культурного центра «Архангельское», ИФНС России по Красногорску, предприниматели и просто неравнодушные жители.

«В результате акции адресную помощь получили 229 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всем им выдали наборы канцелярских товаров. 39 ребят получили новую школьную обувь, 67 – школьную и спортивную формы, 50 – новые портфели и 13 первоклассников получили ранцы со школьными принадлежностями, с которыми они пошли на свой первый школьный урок», – говорится в сообщении.

Пять семей получили от администрации округа денежные средства на приобретение ученикам одежды и обуви в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в городском округе Красногорск на 2017-2021 годы».