РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. Тематический сквер «Красный Мишка» планируют открыть в подмосковном Красногорске в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в пятницу посетил Красногорск с рабочим визитом. Он проинспектировал ход работ в сквере «Красный Мишка» и благоустройство зон, прилегающих к станциям Московских центральных диаметров.

«В сентябре нынешнего года «Красный Мишка» получит постоянное место прописки в Красногорске. Сейчас здесь идут работы по благоустройству сквера. Скоро появится детская площадка с песочницей, многофункциональная сцена и выставочная зона, чуть поодаль будет благоустроена площадка для выгула собак», – говорится в сообщении.

В феврале текущего года запустили арт-проект, цель которого – дать возможность творческой реализации людям разных возрастов и способностей.

«Всем желающим присоединиться к проекту предоставляются трафареты, с помощью которых они рассказывают свою историю о Красном Мишке. В апреле в Молодежном центре Красногорска состоялось открытие первой выставки «Друг мой Мишка. 59 маленьких историй», которая объединила участников из девяти стран и 36 городов России от 6 до 73 лет», – добавляется в сообщении.

Кроме того, в соцсети Facebook создана страница, где поклонники Красного Мишки публикуют свои истории и рассказывают факты о современных и старинных авторских игрушечных медведях.

Министр также осмотрел, как идет благоустройство прилегающих к железнодорожным станциям Нахабино, Опалиха, Красногорская и Павшино территорий. Здесь осуществляется работа по оборудованию современных парковок и велодорожек, подсветки тротуаров, озеленению территории и созданию пандусов для маломобильной группы населения.

«Уже в ноябре этого года жители Подмосковья смогут пользоваться поездами МЦД и оценить комфорт и удобство прилегающего к станциям пространства», – отмечается в сообщении.