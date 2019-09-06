РИАМО - 6 сен. В подмосковном Долгопрудном появился круглосуточный продуктовый ларек, работающий по принципу самообслуживания, сообщил пользователь развлекательного портала «Пикабу» с ником Mihrutca.

Ларек установила одна из федеральных торговых сетей. Согласно опубликованному фото, в ларьке можно купить снеки и напитки. Покупателям обещают, что в таких торговых павильонах они не столкнутся с очередями.

У ларька стеклянная витрина и особая система входа. Как отметили в комментариях, в таком павильоне покупатель сам пробивает свой товар, а за его действиями следит видеокамера. При этом в торговом зальчике может находиться только один человек.

По мнению пользователей «Пикабу», продуктовый ларек без кассира - это идеальный магазин для интроверта.