РИАМО – 6 сен. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на условно-досрочное освобождение футболиста клуба Александра Кокорина в истории на своем аккаунте в социальной сети Instagram, сообщает Федеральное агентство новостей.

Семак разместил фотографию осужденного футболиста с его женой Дарьей Валитовой. По решению Алексеевского районного суда Белгородской области Кокорин сможет выйти на свободу через десять дней. Смягчение приговора удалось добиться после ходатайства спортсмена.

«Зенит» рассчитывает подписать с освобожденным Кокориным непродолжительный контракт с возможностью пролонгации договора на более длительный срок. Известно, что финансовые условия соглашения будут в несколько раз ниже тех, что были у спортсмена до скандальной истории», — говорится в сообщении.

Переговоры планируется начать во второй половине сентября. Есть предпосылки к тому, что контракт начнет действовать только тогда, когда откроют зимнее трансферное окно, а до этого момента спортсмен будет возвращать свою спортивную форму в расположении «Зенита».

Кокорин вместе с футболистом клуба «Краснодар» в октябре 2018 года участвовали в потасовках, которые привели к травмам водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. В отношении футболистов возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», после чего его изменили на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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