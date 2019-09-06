РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 сен. В подмосковном Подольске на Красной Горке автомобиль врезался в отбойник и перевернулся, водитель не пострадала, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На Красной горке вечером 6 сентября из-за столкновения с отбойником перевернулась иномарка, за рулем была женщина», – сказал очевидец.

По его словам, водитель не пострадала. Часть пассажиров общественного транспорта из-за ДТП была вынуждена идти по трассе пешком.