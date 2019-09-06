Детские праздники в домашнем формате уж не в тренде. Чтобы отметить детский день рождения, родители заказывают рестораны и аниматоров. Даже годик малыша празднуют, как свадьбу – с шоу-программой, фотографом, фейерверками, тортом на заказ и даже живыми альпаками. Сколько стоит модный детский праздник, и что делать, если не хватает денег, РИАМО рассказали жители Московского региона.

Кристина, 29, блогер, предприниматель:





«Годик младшего сыночка – самый шикарный праздник в нашей семь, с таким размахом мы еще ничего не отмечали. Смотрю видео и до сих пор бегут мурашки – какую сказку мы сотворили с агентством по организации детских праздников!

Мы вдохновились новым диснеевским фильмом «Аладдин» и сделали праздник в этом стиле. Аладдин, Султан, Джафар, Абу - были в точности, как из мультика! Главной фишкой были актеры и костюмы.

У нашей Жасмин был наряд покруче, чем в сказке – дорогие ткани, камни, парик, украшение на голове – просто вау!

Считаю, оно того стоит. Ради того, чтобы наши крохи верили в настоящую сказку и волшебство».

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Валерия, 31, бизнес-леди:

© из личного архива Валерии

«Темой праздника был диснеевский мультфильм «Холодное сердце». Дочка обожает принцессу Эльзу и дома всегда наряжается в Эльзу.

Мы сняли лофт, задекорировали его в бело-голубых тонах, поставили трон. Гостей встречали аниматоры – сама Эльза и ее сестра принцесса Анна. Никогда не забуду эмоции дочки и ее глаза, полные восторга, когда она зашла в зал и увидела свое «ледяное царство»! Это был не только праздник для нее, но и для меня.

Дочка очень любит животных, и мы к ней на день рождения «позвали» ламу и альпаку. Они покорили всех – дети с ними фоткались, обнимались, катались верхом. К нам приезжал целый контактный зоопарк, а еще химическое шоу. Гости ни минуты не скучали.

Бюджет мероприятия составил около 200 тысяч рублей, туда вошла аренда зала, кейтеринг, анимация, декорации, выездные шоу-программы.

Когда аниматоры уходили, дети плакали. Мы нисколько не жалеем, что подарили дочке такой праздник. Мы не дарим материальное – мы дарим эмоции, впечатления, чтобы целый год вспоминать всей семьей».

Ольга, 30 лет, визажист:

«Самые лучшие праздники у моей дочки были на годик и 5 лет, и оба юбилея удались.

На годик особо не развернешься – мы заказали ресторан, мыльные пузыри и световое шоу, еще был праздничный торт, аниматор.

Праздник на годик – это для родителей. Мы с мужем очень хотели его устроить! Хотя к концу дня ребенок был никакой…

На пятилетие дочка ждала большой праздник с кучей гостей и подарков, сама выбирала героев. Ей нравятся маленькие куколки LOL – они и были на торте. Аниматоры были в костюмах тех же кукол. Правда, вышел конфуз – дочка хотела определенных куколок, но аниматоры перепутали костюмы.

Кроме того, у нас было небольшое шоу с животными, все гости могли с ними пообщаться и сфотографироваться. Потискать ящериц, шиншиллу, кроликов и прочих хотелось даже взрослым. Еще мы брали бумажное шоу – это модная штука, когда все кидаются блестящей бумагой, веселятся, а потом получаются прикольные фото.

Готовили праздник мы примерно месяц, хлопот было много. Во сколько нам обошлось торжество, уже не помню – много, однозначно!»

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Антонина, 28, хозяйка агентства детских праздников:

«Сейчас родители начинают устраивать своим детям шикарные торжества с первого дня рождения. На годик мальчика у нас даже есть специальная программа – «Босс-молокосос».

Большие тематические программы заказывают для детей от 2 до 7 лет. Для мальчиков выбирают торжества с любимыми супергероями – Человеком-пауком, Халком и другими, для девочек – принцесс. Причем как «старых» диснеевских принцесс типа Ариэль или Бэлль, так и новых – Моану, Эльзу и других.

И у малышек, и у девочек постарше до сих пор популярны единороги! А этим летом все снова влюбились в «Аладдина», поэтому заказывают тематические праздники с героями этого мультфильма.

Бывают и эксклюзивные заказы – от миллиона рублей и выше. В эту сумму входят декорации, украшение живыми цветами, выступление детской кавер-группы, даже живой львенок, встречающий гостей.

Базовый пакет – шоу мыльных пузырей, аниматоры и «бумажная дискотека – стоит порядка 30 тысяч рублей».

Анна, 30 лет, руководитель отдела:

«Считаю, что заоблачных трат на детские праздники – это понты родителей. До 4-х лет день рождения сына мы отмечали в домашнем кругу, самой большой тратой был торт на заказ – около 3000 рублей.

На 4-летие мы решили порадовать мальчика – заказать праздник в одном из крупных детских центров. Судя по ценам на сайте, я рассчитывала, что праздник нам по карману. Приглашения разослала заранее, чтобы понять количество гостей. Получилось 17 человек. И я начала размещать заказ.

Выставленный счет поверг меня в шок – 45 тысяч рублей, и это еще средняя цена без излишеств.

В стоимость входили два аниматора по 5000 рублей, вход на 17 детей – 15 300 рублей, торт на заказ – 5000 рублей (принести торт с собой нельзя), украшение шарами – 3000 рублей и стол с закусками и напитками – 12 000.

На подарок сыну денег не хватило. Хорошо, что гостей было много, они скинулись и подарили имениннику велосипед. На 5 лет мы обошлись аниматором в детском саду за 4000 рублей и сладкими подарками в группе за 5000, что порадовало ребенка не меньше».

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Елена, 36 лет, фрилансер:

«Мои представления о классном дне рождения часто не совпадают с желаниями моих детей. И каждый раз я нахожусь в ступоре.

Золотой стандарт детской «днюхи» сейчас – дружно побеситься в развлекательном центре.

Такие есть в каждом ТЦ, и все одинаковые: горки, разные «лазилки», батуты и прочее плюс кабинки для компаний. это полный дурдом! Народу очень много, своего ребенка ты теряешь на пороге и находишь часа через три – потного, измученного и перевозбужденного. Дети за столом практически не общаются, не особо поздравляют именинника, и, по-быстрому закинувшись пиццей, бегут беситься. Увы, детям все это очень нравится. И когда зовут на день рождения, они рассчитывают именно на такой вариант!

Для своих детей я делала разные праздники. Один из самых удачных: снять маленькое уютное кафе на районе, пригласить аниматора, заказать шарики, торт, пиццу, лимонады. Правда, это не самый бюджетный вариант – около 30 тысяч рублей.

Как-то я организовала детский праздник в настоящих северных юртах. Дети были еще малы и затею не оценили. На лекции о кочевых народах они зевали, игра на варгане их не впечатлила, немного оживились только на стрельбе из лука и чаепитии в юрте. А больше всего радовались, когда палкой дубасили пиньяту с конфетами, которую я смастерила сама.

Теперь, когда дети подросли, я прислушиваюсь к их пожеланиям и ничего не навязываю».

Анна, 32 года, фотограф:

© из личного архива Анны

«Вспоминая свое советское детство в начале 90-х, хочется взять реванш! Но только никакого пафоса и бюджета в миллион из надувного целлофана.

Дочь сама решает, чего хочет, и как это должно выглядеть. Нагулявшись по разным праздникам в «тухлоцентрах», с духотой и оглушающим шумом, дочка сказала, что такой день рождения она не хочет.

Например, в этом году дочка решила отметить свое 6-летие на пляже. День рождения у нас летом, рядом с домом – карьер с белым песочком. Шарики, растяжки, ведро мороженого со свечками, закуски, которые дочка выбирала сама – все довольно просто.

Главное – это друзья, с которыми весело. Дети ныряли с мостков, девчонки позировали с зонтиками. Это был день вселенского веселья».

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Ангелина, 37 лет, менеджер:

«Мы с мужем оба работаем, поэтому на креатив нет времени. Обычно мы празднуем дни рождения детей в развлекательном центре. Это удобно, и голова не болит.

Там есть лабиринт для младших, игровые автоматы – для деток постарше, и ресторанная зона, из которой удобно наблюдать за детьми.

Аниматор – обязательно, дети под присмотром, и родителям можно пообщаться. Торт с любимыми героями – само собой, фотографа берем не всегда, фотографируемся на телефон. Обязательно заказываем столик с любимой детской едой – пиццей, наггетсами и картошкой фри. И украшаем все шариками.

Мероприятие нам обходится в 20-30 тысяч рублей, в зависимости от количества гостей. Вариант «отметить дома» не рассматриваем, подготовка отнимает слишком много сил».