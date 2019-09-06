РИАМО - 6 сен. Врачи Видновской районной клинической больницы в Ленинском городском округе спасли от ампутации ногу с гангреной у пожилой пациентки, сейчас женщина свободно ходит без опоры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

68-летняя пациентка с сахарным диабетом будучи на даче травмировала ногу, из-за чего у нее развилась гангрена. В больнице по месту жительства пострадавшей ампутировали часть стопы, однако болезнь прогрессировала. В другой клинике ей порекомендовали удалить часть ноги на уровне середины бедра.

«В гнойном отделении Видновской районной клинической больницы пострадавшей провели операцию. Благодаря профессионализму врачей и высокой технической оснащенности специалисты смогли заживить рану стопы и спасти ногу от ампутации», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, сейчас женщина пребывает в хорошем самочувствии и самостоятельно ходит, не прибегая к помощи опоры.