РИАМО - 6 сен. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не хотела, чтобы общественность узнала о нападении, совершенном на нее минувшей ночью.

«Я не собиралась ничего обнародовать, но, видимо, есть такая обязанность у МВД, поскольку я принадлежу к высшему руководящему составу. А я не собиралась рассказывать никому, держусь, как могу», - сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в результате нападения получила небольшие травмы — больше синяков и царапин, чем ожогов от электрошокера, также поврежден палец. Нападавший пытался ударить Памфилову около 10-15 раз, предположительно, электрошокером. В ответ она начала отбиваться и ей удалось отогнать злоумышленника.

«Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный. Молодой… Хоть и в темноте, но я поняла, что он молодой, гибкий, высокий», - отметила Памфилова.

По ее словам, на преступника она наткнулась, когда проснулась среди ночи и решила пустить в дом свою кошку, гулявшую во дворе. Злоумышленник что-то делал у электрощитка, но увидев хозяйку, напал на нее.

Злоумышленник ничего не похитил. Пока сама Памфилова даже не предполагает, с какой целью преступник проник в ее дом. Она отметила лишь, что для нее все произошедшее стало шоком.

Нападение на председателя Центризбиркома РФ было совершено в ночь на пятницу. По предварительным данным, неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра через окно. Он нанес ей множественные удары электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Сама Памфилова, несмотря на нападение и тот факт, что всю ночь в ее доме работала полиция, сегодня принимает участие в международной конференции в Москве.