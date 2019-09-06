РИАМО - 6 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» несколько призов, среди которых музыкальная колонка и видеорегистратор.

РИАМО подготовило подарки для тех, кто сделает самые красивые кадры, гуляя на этих выходных по площадкам Дня города.

«Фотографируйте, а еще лучше - фотографируйтесь, загружайте фото в наш альбом, и ждите подарки. Авторам самых необычных фото мы как всегда вручим призы», - отмечается в сообщении.

Победители смогут выиграть музыкальную колонку и настольную игру, выпущенную специально ко Дню города; фоторамку и настольную игру, которая вышла ко Дню города и видеорегистратор и настольную игру.

Работы будут приниматься до 10 сентября.

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