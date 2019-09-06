РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 сен. Глава Королева Александр Ходырев вручил заслуженным жителям награды в честь Дня города, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в Королеве состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников предприятий и организаций города, посвященная Дню города. Награды вручили глава города Александр Ходырев и депутат Мособлдумы Алла Полякова.

«Дорогие друзья! Мы стоим на пороге нашего дня города, который отметим завтра. За последние годы мы вместе сделали очень много. Я благодарен каждому из вас, всем неравнодушным и активным горожанам. Нельзя стоять на месте и еще многое предстоит сделать. Поздравляю вас с праздником», – сказал Ходырев.

Генеральный директор НПО ИТ Владимир Артемьев награжден знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени. Порядка 30 жителей города получили благодарности и почетные грамоты правительства Московской области, Мособлдумы и главы города. Среди награжденных медики, педагоги, инженеры, руководители предприятий, представители рабочих профессий, социальные работники.