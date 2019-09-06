РИАМО - 6 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов в пятницу открыли интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«За последние годы на возрожденной ВДНХ мы создали 11 различных музеев, которые пользуются большой популярностью москвичей и гостей столицы. Сегодня открываем уникальный павильон нефти в историческом отраслевом здании ВДНХ, которое было заботливо реставрировано», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что обновленный павильон – прекрасный подарок москвичам в год 80-летия главной выставки страны.

Павильон нефти, созданный при поддержке ПАО «Лукойл», посвящен истории и современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Уникальная экспозиция сочетает в себе музейное пространство, современный дизайн и технологии.

Экспозиция павильона размещена в четырех связанных между собой залах «Человек и нефть», «История», «Технологии», «Наука». В них воссоздана история нефтяной промышленности и рассказывается о перспективах ее развития. Общая площадь павильона составляет 985 квадратных метров.

«Присутствие нефти в сферах жизни человека показано через синхронизацию предметного, графического и мультимедийного контента, который включает в себя 150 анимационных фильмов и инфографических роликов, более 100 фильмов, иллюстраций и графиков, 20 игровых приложений, викторин и тестов», - уточняется в материале.

Для показа и рассказа о нефтяной отрасли в павильоне используются современные технологии: виртуальная и дополненная реальность, голографический театр, phygital-решения на стыке цифрового и физического мира.

В залах размещено 70 инсталляций. Например, инсталляция «Капсула будущего» позволит посетителям проследовать по пути нефти – от изысканий к процессам бурения, добычи и далее до получения нефтепродукта на заводе. С помощью инсталляции «Потребительские товары» можно совершить путешествие по виртуальному дому и узнать, какие предметы сделаны из углеводородного сырья.

«В 2017-2019 годах за счет инвестора был выполнен капитальный ремонт павильона с сохранением объемно-пространственного решения и габаритов, а также сохранение и реставрация всех дошедших до нас элементов перво¬начальной декоративной отделки фасадов и интерьеров. В том числе выполнен комплекс реставрационных работ по керамическим, гипсовым лепным деталям и мозаике», - добавляется в сообщении.

Основой для воссоздания утраченных элементов послужили авторские проектные и рабочие чертежи, а также исторические фотографии, хранящиеся в архиве и библиотечном фонде ВДНХ.

Рядом с павильоном открыли детскую интерактивную площадку «Нефтеград», на которой установлены четыре стилизованных игровых комплекса с горками и лазалками: «Морская нефтедобывающая платформа», «Нефтеперерабатывающий завод», «Бензовоз», «Гоночный болид». Мягкое покрытие обеспечивает безопасность детей.