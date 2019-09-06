РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 сен. В подмосковном Домодедове осуществляются выезды в аптеки с целью консультации по нововведениям в маркировке лекарств, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

В настоящее время вводится маркировка лекарственных средств контрольно-идентификационными знаками, которые позволяют проследить их движение от производителя до конечного потребителя. Эта мера станет обязательной в 2020 году.

«Сейчас отдел обращений и рекламы администрации городского округа Домодедово совместно с членами общественной палаты округа начали осуществлять выезды, с целью консультации по нововведениям в маркировке лекарств. Все учреждения, имеющие медицинскую лицензию, уже сейчас ведут подготовку», – говорится в сообщении.

На данный момент состояние готовности к нововедениям проверили в трех аптеках по адресам: Каширское шоссе, 25; Каширское шоссе, 29 и Каширское шоссе, 49.