РИАМО - 6 сен. На усиленный режим работы в единый день голосования в Московской области переведут свыше 600 бригад скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Единый день голосования пройдет по всей России. Свой голос жители Подмосковья смогут отдать в ряде городских округов за кандидатов в советы депутатов. В связи с этим бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.

«Единый день голосования — важное событие, затрагивающее каждого социально активного и неравнодушного человека. Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя безопасно и комфортно», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что в это воскресенье в нескольких городских округах будут проходить праздничные мероприятия по случаю Дня города. В местах гуляний также будут дежурить бригады Московской областной станции скорой помощи.