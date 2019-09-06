РИАМО - 6 сен. Вечером в пятницу загруженность московских улиц и магистралей оценивается в восемь баллов из десяти возможных, ситуация улучшится только к 21:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно загружены транспортом МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо. Кроме того, заторы наблюдаются на выезде из города на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова, Профсоюзной улице, Мичуринском проспекте, Новорязанском шоссе, Ленинском проспекте, проспекте Мира и других.

Традиционно пробки есть и в центре столицы. Загружены набережные Москвы-реки и Яузы, Бульварное кольцо, улицы у станции метро «Полянка».

К 20:00 прогнозируется снижение дорожной загрузки до пяти баллов, к 21:00 – до четырех. Свободными дороги станут после 22:00, тогда загруженность составит всего три балла.