РИАМО - 6 сен. На следующей неделе в Подмосковье и Москве будет тепло, дневная температура будет достигать плюс 24 градусов, осадков не ожидается, но во второй половине недели будет облачно, сообщается на сайте Росгидромета.

Так, 9 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет плюс 13 градусов, днем — плюс 24 градуса. 10 и 11 сентября сохранится примерно такая же погода.

Двенадцатого сентября облаков на небе станет больше, но будет так же тепло: днем плюс 24 градуса. 13 сентября также будет облачно, ночью – плюс 13 градусов, днем — плюс 22.

Ранее синоптики объявили на предстоящих выходных в Подмосковье и Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности.