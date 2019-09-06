РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. В пятницу глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина посетила единственную в горокруге мебельную фабрику «Дана» и пообщалась с ее сотрудниками, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«У нас есть практика посещения красногорских производственных предприятий. Фабрика «Дана» – единственная мебельная фабрика в городском округе, было интересно, как она работает», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что фабрика в поселке Нахабино работает с 2002 года, в 2009 году здесь запустили вторую линию, построили новый, более вместительный и удобный склад.

«На фабрике работают 85 человек. Мы прошли по цехам, пообщались с сотрудниками. Есть жители Красногорска и поселка Нахабино, есть наши соседи из Дедовска (горокруг Истра – ред.). Люди работой своей довольны», – отметила Хаймурзина.

Мебельное производство расположено на площади 14 тысяч квадратных метров. Модельный ряд продукции включает в себя мебель для спален, гостиных, обеденных зон, прихожих, кабинетов, а также вспомогательную мебель и предметы мебельного интерьера.

В 2018 году фабрика внесла в местный бюджет более 2 миллионов рублей налогов.