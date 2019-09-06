РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 сен. В сентябре в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников установят 50 фонарей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В рамках губернаторской программы «Светлый город», которая направлена на модернизацию электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на территории микрорайона Силикат начаты подготовительные работы.

«На центральной аллее и в парковой зоне дома №2 в микрорайоне Силикат проводится трассировка, установка закладных, земляные работы для того, чтобы установить порядка 50 новых опор освещения и торшерных светильников. Работы завершат в сентябре», – говорится в сообщении.

Также до ноября планируется заменить освещение возле ДК «Белая Дача». Там установят 76 новых опор, заменят кабельную линию протяженностью 3000 квадратных метров.

Ранее по программе «Светлый город» уже были проведены работы на улице Садовая. Весной здесь была полностью восстановлена линия освещения, установлено четыре новых опоры и 28 светильников.

Помимо этого, ведутся плановые работы по восстановлению элементов уличного освещения. Со 2 по 6 сентября был произведен ремонт и замена светильников в микрорайоне Силикат, Белая Дача, по улицам Новая, 2-й Покровский и 3-й Покровский. Специалистами были устранены провисания проводов, заменены порядка 12 светильников.