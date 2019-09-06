РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В подмосковном Подольске выявлена 61 самовольная постройка, поэтому у администрации горокруга отрицательный рейтинг оценки эффективности, власти горокруга просят принять меры, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главгосстройнадзор продолжает серию встреч с муниципалитетами-антилидерами, которые находятся в красной зоне по количеству самовольных строений. В администрации Подольска под председательством первого заместителя начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлана Алборова прошло рабочее совещание по вопросу выработки мер по пресечению самовольного строительства на территории городского округа.

«В городском округе Подольск выявлена 61 самовольная постройка, 57 из которых обнаружено Главгосстройнадзором, а 4 администрацией. На сегодняшний день из 61 строения, 1 объект уже снесен, 26 приведены в соответствие, по 14 объектам дела находятся в судах. По остальным составлены дорожные карты», – говорится в сообщении.

По словам Алборова, Подольск наряду с Химками, Солнечногорском, Балашихой, Мытищами находится в красной зоне по количеству объектов самовольной застройки в рейтинге оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области за I полугодие 2019 года. Поэтому Подольск попал в список муниципалитетов, в которых требуется подтянуть и активизировать работу по выявлению и принятию мер по уже установленным самовольным объектам.

«Из 1080 самовольных строений в Подмосковье 52 объекта снесено, 275 приведены в соответствие, по остальным составлены дорожные карты. Данные цифры говорят о том, что муниципалы должны активно включаться в работу и принимать меры по сокращению самовольных строений в области. Все муниципальные образования должны понять, насколько важно не упустить работу по выявлению и принятию мер по ликвидации объектов самовольного строительства", - сказал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.