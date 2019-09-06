РИАМО - 6 сен. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы России признало компанию «Мой мир» недобросовестной, так как она сорвала контракт с ГБУ Московской области «Мосавтодор», говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Мосавтодор» представил компании проект контракта в установленный законом срок. Но ООО «Мой мир» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Из-за этого компанию уведомили о том, что она уклонилась от заключения контракта на работы по повышению безопасности дорожного движения на наиболее аварийных дорогах.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Мой мир» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мой мир» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.