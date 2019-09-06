РИАМО - 6 сен. Компанию, арендовавшую сельскохозяйственный участок в Клину, оштрафовали на 200 тысяч рублей, так как она повторно не исполнила предписания Россельхознадзора по устранению сорняков и рекультивации почв, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Исполнение предписания компанией ООО «Кубаньстрой» подмосковный Россельхознадзор проверил в июне этого года. Инспекторы выявили, что участок площадью 73,1 гектара не привели в состояние, позволяющее вести сельскохозяйственное производство. Так, не в полном объеме проведены работы по рекультивации нарушенных земель, а также, не проведены работы по устранению зарастания участка древесно-кустарниковой и сорной растительностью на площади 16,5 гектаров.

«За повторное невыполнение в срок предписания Управлением был составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 Кодекса административных правонарушений РФ, повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Материалы административного дела направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка №100 района Якиманка города Москвы», — говорится в сообщении.

21 августа в управление поступило решение суда о привлечении к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ ООО «Кубаньстрой» в виде наложения административного штрафа.