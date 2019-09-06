РИАМО - 6 сен. В Московской области стартовал новый хоккейный сезон, в Воскресенске уже прошли матчи открытого первенства региона среди юношей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Старт хоккейного сезона в Подмосковье для многих стал долгожданным событием. Хоккей пользуется высокой популярностью у жителей Подмосковья, в регионе большое количество профессиональных и любительских команд, выступающих в нескольких лигах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На открытом первенстве подмосковная команда спортивной школы олимпийского резерва по хоккею встречалась со спортсменами из рязанского ХК «Олимпийский». Кроме того, в рамках Молодежной хоккейной лиги клуб «Атлант» из Мытищ одержал победу над столичными «Крыльями советов» со счетом 3:1. 6 сентября команды встретятся на ответном матче.

«В открытом первенстве Московской области и Молодежной хоккейной лиге первые встречи уже состоялись, а Высшая и Женская хоккейные лиги еще ожидают своего официального старта. Желаю всем подмосковным хоккейным коллективам достичь максимальных высот в новом сезоне», - сказал Терюшков.

Так, первая игра Высшей хоккейной лиги пройдет 9 сентября для подмосковной команды «Химик» из Воскресенска. Против них будет играть клуб «Рязань». 14 сентября на льду в Дмитрове встретятся спортсменки Женской хоккейной лиги из местного клуба «Торнадо» и нижегородского «СКИФа».