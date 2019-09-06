РИАМО - 6 сен. В подмосковном супермаркете известной сети появились тележки с устройством для подзарядки телефона, соответствующие фото выложил пользователь развлекательного портала «Пикабу» с ником AboveZero.

На снимках запечатлена продуктовая тележка, с которой покупатели ходят по торговому залу. В ручку тележки встроен держатель для телефона с тремя видами кабелей. На самой тележке находятся панели с надписью «Заряжайте» и напоминанием не забыть свой телефон.

«Увидел сегодня в одной подмосковной «Пятерке». Удивили. Так теперь во всех что ли?» - подписал фото пользователь, добавив хэштег «Техника дошла».

В комментариях автор поста также рассказал, что сотрудники магазина настоятельно просили не выкатывать тележку на улицу, чтобы избежать воровства устройства. Пока в этом магазине, по словам автора, всего две тележки с функцией повербанка.

Другие пользователи пошутили, что телефон в такой тележке заряжается, если покупатель бегает по магазину. Также комментаторы посчитали, что телефоны из таких тележек легко украсть, а сами тележки будут похищены из магазина за считанные недели.