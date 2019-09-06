РИАМО - 6 сен. В России стартовали конкурсы 2020 года на право получения грантов президента для молодых кандидатов и докторов наук, прием заявок от конкурсантов проходит по 2 октября 2019 года на сайте grants.extech.ru, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В конкурсе могут принять участие российские научные или образовательные организации, а также организации, осуществляющие производство научно-технической продукции, имеющие трудовые отношения с молодыми отечественными учеными. Отбор проводится среди кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук моложе 40 лет. Гранты выделяются на двухлетний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение конкретных задач в целях научно-технологического развития страны.

«Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 тысяч рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее одного человека, а заработная плата получателя гранта и его соисполнителей не может превышать 360 тысяч рублей в год. Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 миллион рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее трех человек. Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600 тысяч рублей в год», - уточнил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

На конкурс могут быть представлены заявки от ученых, работающих по следующим направлениям: математика и механика; физика и астрономия; химия, новые материалы и химические технологии; биология и науки о жизни; науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; общественные и гуманитарные науки; медицина; технические и инженерные науки; информационно-коммуникационные системы и технологии; сельскохозяйственные науки.

Хромов отметил, что в нынешнем конкурсе не могут участвовать получатели гранта 2019 года и получатели президентской стипендии 2018-2020 и 2019-2021 годов для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки.

«Московская область по праву гордится своей наукой. По количеству занятых в научно-исследовательских разработках мы являемся вторым регионом в России. Очень приятно, что все наши лауреаты являются участниками не только данной номинации, но и активно участвуют в российских программах фундаментальных исследований. Мы надеемся, что их энергичность, уверенность позволит создать тот научно-технический задел, который так важен для региона и для страны», - отметил Хромов.

По его словам, в 2019 году получателями президентского гранта стали восемь молодых ученых из Московской области. Это представители научных школ и образовательных учреждений из Черноголовки, Мытищ, Долгопрудного, Пущина, Одинцовского городского округа.

«В ближайшее время мы поздравим их в ходе торжественной церемонии», - заключил Хромов.