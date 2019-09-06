РИАМО - 6 сен. На сопровождении центра содействия строительству Подмосковья находится более 2,5 тысяч проектов, лидеры в отраслях по крупным проектам в ЦСС - производство, объекты сельхозназначения, склады, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В муниципалитетах Московской области ведут активную работу с центром содействия строительству. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить особое внимание на это взаимодействие.

«Всего на сопровождении центра содействия строительству более 2,5 тысяч проектов. Основными задачами центра являются сокращение сроков выхода объектов на стройку коммерческих объектов, создающих новые рабочие места, ручное сопровождение проектов на всех стадиях реализации», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Больше всего проектов, которые находятся на сопровождении ЦСС, зафиксировано в городских округах Истра (96 проектов), Подольск (95), Мытищи (91), а также в Солнечногорске (91) и Одинцовском округе (88). В целом же лидерами в отраслях по крупным проектам выступают производства, объекты сельхозназначения и склады.