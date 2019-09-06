РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В подмосковном Подольске по результатам прокурорской проверки управляющая организация погасила задолженность за коммунальные ресурсы в размере более 12 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ на поднадзорной территории. Выяснилось, что у управляющей компании ООО «ГС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» образовалась крупная задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за оказанные коммунальные услуги.

«В настоящее время организацией принимаются меры к устранению имеющихся нарушений, погашена задолженность на сумму более 12,5 миллионов рублей. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица общества с ограниченной ответственностью по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», – говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы, мировой суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.