РИАМО - 6 сен. Администратор зала одного из столичных магазинов сильно избил мужчину за попытку украсть бутылку водки, пострадавший находится в реанимации, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 17:51 от магазина по адресу: улица Дубнинская, дом 36, нарядом скорой помощи с открытой черепно-мозговой травмой, перелом свода и основания черепа неизвестного мужчины на вид 40 лет, который госпитализирован в реанимацию. Пострадавший находится в коме.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 4 сентября в 17:50 по указанному адресу администратор зала магазина 1997 года рождения в результате конфликта причинил телесные повреждения неизвестному гражданину, который пытался вынести из магазина бутылку водки», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек задержан по подозрению в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».