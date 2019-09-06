РИАМО - 6 сен. На месте обрушения заброшенного здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округа Подмосковья убрали 130 кубометров обломков от фасада здания для прохода к основному месту завала, также демонтировали опасные нависшие конструкции, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пятого сентября в Новой Шурме обрушилось заброшенное здание, которое принадлежало детскому лагерю. ЧП произошло в тот момент, когда рабочие проводили демонтаж здания. Вечером 5 сентября были определены предполагаемые места нахождения тел рабочих.

«По состоянию на 13:30 демонтаж нависших конструкций завершен, ведутся работы по подготовке к разбору завалов с помощью двух автокранов, будет производиться подъем обрушенных конструкций и дальнейшее погружение в навесные тележки. Убрано 130 кубометров от фасада здания для прохода к основному месту завала», — говорится в сообщении.

На месте работают 47 единиц техники, 157 человек, в том числе от МЧС 25 единиц техники, 111 человек.

По факту обрушения ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.