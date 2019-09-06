РИАМО - 6 сен. Для обеспечения пожарной безопасности жителей и гостей столицы на мероприятиях в честь Дня города 7-8 сентября личный состав ГУ МЧС России по Москве в эти дни будет работать в усиленном режиме, на дежурство заступят 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В проведении профилактических рейдов будут задействованы свыше 600 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль», - уточняется в сообщении.

Для недопущения происшествий на акваториях города силами Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спланировано усиленное патрулирование акваторий города.

Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве 1,1 тысячи пожарных и спасателей и порядка 400 единиц пожарно-спасательной техники и плавсредств.