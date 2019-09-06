РИАМО - 6 сен. Следователи начали проверку сообщений СМИ о коллекторах, запугавших угрозами до смерти пожилую москвичку, которая ранее вместе с дочерью вернула денежный займ, но его не обнаружили, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По сюжету средств массовой информации, пожилая женщина и дочь оформили денежный займ в одной из кредитных организаций. Дочь пенсионерки сказала, что деньги вернули через онлайн-перевод, но кредиторы сказали, что деньги не поступали и сообщили их данные коллекторам, которые начали ежедневные угрозы в адрес женщинам.

«После очередной угрозы у пожилой женщины упало давление, и она была госпитализирована в одну из больниц, где позднее скончалась», — сказала Иванова.

Она добавила, что по данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. В ее рамках будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.