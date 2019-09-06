РИАМО - 6 сен. Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Подмосковье с 7 по 9 сентября, жителей призвали соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать природных пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7-9 сентября по Московской области местами ожидается высокая пожароопасность, четвертого класса», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

«Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок; не сжигайте в лесу и на торфяниках мусор», - подчеркивают спасатели.

Кроме того, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов.

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