РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. В пятницу вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 6,6 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 6,6 километров. Пробка начинается на Октябрьском проспекте около дома №38 и пролжается до улицы Хлебозаводская. Этот участок можно проехать за 44 минут.

Также пробки образовались на Новорязанском и Егорьевском шоссе, на улицах Кирова, Смирновская и Инициативная.