РИАМО - 6 сен. На северо-востоке столицы отрыли новый транспортно-пересадочный узел Северянин – Ростокино, благодаря которому пассажиры смогут в пять раз быстрее пересаживаться с Ярославского направления Московской железной дороги на Московское центральное кольцо, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Открыли ТПУ мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Потенциал МЦК далеко не исчерпан. Мы реализуем несколько проектов, которые должны сделать поездки на наземном кольце еще удобнее и привлекательнее для пассажиров. В частности, сегодня был открыт пересадочный узел с Ярославским направлением МЖД. Время на пересадку с Северянина на Ростокино сократилось в пять раз», – сказал Собянин.

Он также напомнил, что за три года МЦК обслужило 360 миллионов пассажиров, а сейчас им каждый день пользуются 500 тысяч человек.

Создание пересадочного узла Северянин – Ростокино входит в проект по интеграции МЦК с радиальными направлениями Московской железной дороги. В его рамках произошел перенос платформы остановочного пункта Северянин, благодаря чему пересадка теперь занимает всего три минуты против прежних 15.

В рамках возведения ТПУ построили три новые пассажирские платформы с навесами. Также обустроен южный подземный вестибюль станции Северянин, здесь установлены турникеты и кассы. Через него можно выйти к остановочному пункту МЦК Ростокино и Северянинскому проезду.

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