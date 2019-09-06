РИАМО - 6 сен. Днем в пятницу в столице движение сильно осложнилось, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти максимально возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, движение сильно затруднено на МКАД на северо-западе на обеих сторонах, на северо-востоке – на внешней стороне, на юго-востоке – на внутренней, на западе – на внутренней.

Стоят участки Третьего транспортного кольца. На Садовом движение сильно затруднено на обеих сторонах практически по всей длине кольца. Центральные улицы также стоят. Средняя скорость движения в районе Кремля составляет всего 2 километра в час.

Сильные заторы сформировались на Минской улице, Нахимовском проспекте, Волоколамском и Ленинградском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице.

По прогнозу сервиса, к 17 часам ситуация на дорогах ухудшится до восьми баллов. Семь баллов ожидается в 19 часов, в 20 часов – шесть баллов, в 21 час – четыре балла. Дороги станут свободными только в 22 часа.

В центре в связи с подготовкой ко Дню города полностью перекрыты участки улиц Тверской (от Пушкинской площади до Охотного Ряда) и Моховой (от Тверской улицы до Большой Никитской улицы), улица Охотный Ряд и некоторые прилегающие участки.