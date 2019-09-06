РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 сен. Проектирование пристройки к школе №15 на 300 мест завершили в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства пристройки на 300 мест, расположенной по адресу: улица Успенская, дом №20. В новом учебном корпусе предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2020 год.

«Строительство и проектирование школы осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета», – заключается в сообщении.