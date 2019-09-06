РИАМО - 6 сен. В Подмосковье с 7 по 19 сентября пройдет медианеделя, в рамках которой будут организованы работа медиагородка, пресс-субботник, открытие фотовыставки и другие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы союза журналистов Московской области.

Так, 7 сентября в Люберцах на Дне городского округа будет работать медиагородок, в Клину в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока пройдет пресс-субботник, в Балашихе состоится встреча с авторами, печатающимися в публицистическом журнале «Балашиха: голоса сердец». Также в округе откроют фотовыставку члена отделения союза журналистов Подмосковья А.В. Матвеева. В Домодедове презентуют проект газеты «Призыв» «Немусор».

Девятого сентября в Подольске состоится пресс-конференция молодых журналистов Подмосковья с президентом Международного фестиваля «Мир без войны и насилия. Приключение приходит само» Брониславом Крых. В Люберцах состоится шахматно-шашечный турнир для журналистов.

Десятого сентября пройдет расширенное заседание Люберецкого отделения союза журналистов Подмосковья и комиссии по информационной политике, местному самоуправлению и социальным коммуникациям Общественной палаты городского округа Люберцы. В тот же день в студии Подольского радио состоится встреча мэтра журналистики, почетного гражданина Подольска Ю.В.Козловского с учащимися-членами МАНЖ.

Кроме того, 10 сентября в Балашихе организуют знакомство с творчеством поэта, многолетнего автора газеты «Факт». В Подольске состоится встреча журналистов в МАУ «Медиацентр».

В Раменском 11 сентября состоится встреча журналистов с союзом женщин Подмосковья на предприятии «Пехорский текстиль».

В Воскресенске 12 сентября стартует экоакция в образовательных учреждениях «Сдай батарейку - сохрани природу». В округе также пройдет встреча журналистов с учащимися «Школы ТВ». В Домодедове проведут экскурсию для молодых журналистов. В Люберцах организуют день открытых дверей «Люберецкой панорамы» в поселках округа. В Дмитрове реализуют проект для школьников «Душа поэзии».

Тринадцатого сентября журналисты проведут акцию по уборке водоема в Воскресенске. В Чехове состоится выездной семинар «Пути формирования духовной культуры в местных СМИ». 14 сентября в Домодедове организуют сбор макулатуры.

В школах Пущина 16 сентября расскажут о работе журналиста, в Домодедове проведут встречи с воспитанниками детских садов.

В Раменском 17 сентября торжественно вручат Региональную общественную журналистскую премию имени В.А. Мельникова.

В Егорьевске 18 сентября пройдет фестиваль детской анимации и мультипликации имени Э.Н. Успенского «Пластилиновая ворона». В Электростали главные редакторы городских СМИ встретятся с юными журналистами.

В Пущине и Ступине 19 сентября пройдут дни открытых дверей местных СМИ. В тот же день в Серпухове откроют Музей печати.