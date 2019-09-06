РИАМО - 6 сен. В 17 муниципалитетах Подмосковья отремонтируют 60 дорог, ведущих к дачным участкам, до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы по ремонту дорог к СНТ проведут в рамках двухстороннего соглашения между правительствами Московской области и столицы.
«До конца года отремонтируют 49 дорог длиной свыше 35 километров, а на 11 дорогах протяженностью более 15 километров проведут капитальный ремонт – восстановят асфальтобетонное покрытие, дорожную одежду, проведут работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки. Это позволит обеспечить комфортный подъезд к крупным дачным массивам для порядка 750 тысяч жителей Москвы и Подмосковья», – сказал Гержик.
Он уточнил, что в настоящее время ремонтные работы ведутся на 27 объектах в восьми муниципальных образованиях.
Дорожные службы приступили к ремонту покрытия девяти участков дорог в Талдомском городском округе, семи участков в Рузском городском округе, трех дорог в городском округе Шаховская.
Также в Наро-Фоминском городском круге, Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ) и Ступине ремонтируют по два участка дорог, в Солнечногорске и Красноармейске – по одному.
Всего на территории Московской области расположено более 11 тысяч СНТ. Общее количество подъездных дорог к территориям СНТ составляет более 3,9 тысячи. В настоящий момент около 890 дорог принято в муниципальную собственность, более 160 – относятся к собственности Московской области.
Перечень ремонтируемых объектов в 2019 году:
Городской округ Домодедово:
- подъезд к СНТ «Изумруд-1»,
- подъезд к СНТ «Просека».
Городской округ Истра:
- подъезд к СНТ «Беляйка»,
- деревня Никулино,
- подъезд к СНТ «Снегири».
Городской округ Кашира:
- подъезд к СНТ «Алмаз»,
- подъезд к СНТ «Энергетик-2».
Городской округ Красноармейск:
- подъезд к СНТ «Юбилейный».
Ликино-Дулево:
- подъезд к СНТ «Фотон»,
- подъезд к СНТ «Горизонт».
Можайский городской округ:
- подъезд к СНТ «Стрела».
- Збышки – Бели,
- подъезд к СНТ «Сычики».
Наро-Фоминский городской округ:
- подъезд к СНТ «Заречье»,
- подъезд к СНТ «Зеленый угольник».
Городской округ Подольск:
- подъезд к СНТ «Барский луг».
Пушкинский городской округ:
- подъезд к СНТ «Трудпоселок».
Раменский городской округ:
- подъезд к СНТ «Альбатрос».
Рузский городской округ:
- подъезд к СНТ «Зеленая долина»,
- подъезд к СНТ «Филит-1»,
- подъезд к СНТ «Луговое»,
- подъезд к СНТ «Символ»,
- подъезд к СНТ «Буревестник»,
- подъезд к СНТ «Малахит»,
- подъезд к СНТ «Ручеек».
Городской округ Солнечногорск:
- подъезд к СНТ «Сенеж-7».
Городской округ Ступино:
- подъезд к СНТ «Шугарово»,
- подъезд к СНТ «Фортуна»,
- подъезд к СНТ «Лесная сказка».
Талдомский городской округ:
- подъезд к СНТ «Приветино»,
- подъезд к СНТ «Волна»,
- подъезд к СНТ «Строитель»
- Дмитров – Талдом - СНТ участки: 1 -7.
Городской округ Чехов:
- подъезд к СНТ «Пикалово»,
- подъезд к СНТ «Верхнее Пикалово».
Городской округ Шаховская:
- подъезд к СНТ «Лукьяново»,
- подъезд к СНТ «Павловское»,
- подъезд к СНТ «Дружба».
Городской округ Электросталь:
- подъезд к СНТ «Музыкант»,
- подъезд к СНТ «Юпитер»,
- подъезд к СНТ «Луч-2»,
- подъезд к СНТ «Весна».
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