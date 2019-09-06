РИАМО - 6 сен. В 17 муниципалитетах Подмосковья отремонтируют 60 дорог, ведущих к дачным участкам, до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы по ремонту дорог к СНТ проведут в рамках двухстороннего соглашения между правительствами Московской области и столицы.

«До конца года отремонтируют 49 дорог длиной свыше 35 километров, а на 11 дорогах протяженностью более 15 километров проведут капитальный ремонт – восстановят асфальтобетонное покрытие, дорожную одежду, проведут работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки. Это позволит обеспечить комфортный подъезд к крупным дачным массивам для порядка 750 тысяч жителей Москвы и Подмосковья», – сказал Гержик.

Он уточнил, что в настоящее время ремонтные работы ведутся на 27 объектах в восьми муниципальных образованиях.

Дорожные службы приступили к ремонту покрытия девяти участков дорог в Талдомском городском округе, семи участков в Рузском городском округе, трех дорог в городском округе Шаховская.

Также в Наро-Фоминском городском круге, Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ) и Ступине ремонтируют по два участка дорог, в Солнечногорске и Красноармейске – по одному.

Всего на территории Московской области расположено более 11 тысяч СНТ. Общее количество подъездных дорог к территориям СНТ составляет более 3,9 тысячи. В настоящий момент около 890 дорог принято в муниципальную собственность, более 160 – относятся к собственности Московской области.

Перечень ремонтируемых объектов в 2019 году:

Городской округ Домодедово:

- подъезд к СНТ «Изумруд-1»,

- подъезд к СНТ «Просека».

Городской округ Истра:

- подъезд к СНТ «Беляйка»,

- деревня Никулино,

- подъезд к СНТ «Снегири».

Городской округ Кашира:

- подъезд к СНТ «Алмаз»,

- подъезд к СНТ «Энергетик-2».

Городской округ Красноармейск:

- подъезд к СНТ «Юбилейный».

Ликино-Дулево:

- подъезд к СНТ «Фотон»,

- подъезд к СНТ «Горизонт».

Можайский городской округ:

- подъезд к СНТ «Стрела».

- Збышки – Бели,

- подъезд к СНТ «Сычики».

Наро-Фоминский городской округ:

- подъезд к СНТ «Заречье»,

- подъезд к СНТ «Зеленый угольник».

Городской округ Подольск:

- подъезд к СНТ «Барский луг».

Пушкинский городской округ:

- подъезд к СНТ «Трудпоселок».

Раменский городской округ:

- подъезд к СНТ «Альбатрос».

Рузский городской округ:

- подъезд к СНТ «Зеленая долина»,

- подъезд к СНТ «Филит-1»,

- подъезд к СНТ «Луговое»,

- подъезд к СНТ «Символ»,

- подъезд к СНТ «Буревестник»,

- подъезд к СНТ «Малахит»,

- подъезд к СНТ «Ручеек».

Городской округ Солнечногорск:

- подъезд к СНТ «Сенеж-7».

Городской округ Ступино:

- подъезд к СНТ «Шугарово»,

- подъезд к СНТ «Фортуна»,

- подъезд к СНТ «Лесная сказка».

Талдомский городской округ:

- подъезд к СНТ «Приветино»,

- подъезд к СНТ «Волна»,

- подъезд к СНТ «Строитель»

- Дмитров – Талдом - СНТ участки: 1 -7.

Городской округ Чехов:

- подъезд к СНТ «Пикалово»,

- подъезд к СНТ «Верхнее Пикалово».

Городской округ Шаховская:

- подъезд к СНТ «Лукьяново»,

- подъезд к СНТ «Павловское»,

- подъезд к СНТ «Дружба».

Городской округ Электросталь:

- подъезд к СНТ «Музыкант»,

- подъезд к СНТ «Юпитер»,

- подъезд к СНТ «Луч-2»,

- подъезд к СНТ «Весна».