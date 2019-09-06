РИАМО - 6 сен. В России с 7 по 11 сентября пройдут Дни культуры Казахстана, в Москве в эти дни можно будет увидеть выступления известных музыкантов республики, а также посетить отреставрированный павильон Казахстана на ВДНХ, сообщила журналистам министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

«Главная цель - познакомить зрителей и слушателей с новыми достижениями и творческими процессами, которые происходят в Казахстане. 7 сентября на территории ВДНХ открывается павильон Казахстана, который ранее был открыт в 1937 году. Сейчас его можно увидеть в обновленном виде», - сказала Раимкулова.

Она добавила, что в рамках мероприятий состоится выставка из фонда Национального музея Казазстана, также в Малом зале Московской государственной консерватории пройдут концерты известного пианиста, лауреата международных премий Амира Тебенихина и одного из самых известных камерно-инструментальных ансамблей Казахстана Forte Trio.

«Особо хотелось отметить, что в рамках Дней культуры Казахстана в России пройдут выступления наших лучших коллективов страны. Это творческий коллектив государственного театра «Астана Опера» и государственного театра «Астана Балет», солисты которых покажут свое искусство», - отметила Раимкулова.