РИАМО (КРАСНОГОРК) - 6 сен. Более 140 младенцев приняли врачи роддома в подмосковном Красногорске в августе, сообщил главный врач Красногорской городской больницы №1 Константин Соболев.

«В Красногорским роддоме отмечаем увеличение количества родов. В августе здесь появились на свет 143 младенца, это на 20 больше, чем в июле. С начала сентября на свет появились 22 ребенка», – сказал Соболев.

Он отметил, что в акушерском отделении проводят ремонт. Установили новые душевые кабины, ряд палат оборудуют отдельными душем и туалетом.

«Делаем все, чтобы женщинам было комфортно и удобно», – подчеркнул Соболев.