РИАМО - 6 сен. Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело возбудили по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«По предварительным данным следствия, в заброшенном здании проводились работы по демонтажу конструкции. В ходе проведения работ произошло обрушение перекрытия, под завалами могут находиться люди», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа, продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.