РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 сен. В подмосковном Подольске водитель мотоцикла врезался в иномарку на проспекте Ленина, его забрала скорая помощь, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я сегодня (6 сентября – ред.) проезжал на Красной Горке около 14:00, то увидел, как на дороге лежит разбитый мотоцикл, а водителя грузят в скорую помощь. Он врезался в остановившуюся на светофоре иномарку», – сказал свидетель.

По его словам, на месте происшествия около часа был затор, затем мотоцикл убрали и иномарка уехала, движение восстановили.