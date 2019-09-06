РИАМО - 6 сен. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый склад оружия у генерального директора одной из фирм в Серпухове, сообщает РЕН ТВ.

«По информации РЕН ТВ, 5 сентября в ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка изъяли у мужчины восемь охотничьих ружей, два газовых пистолета, револьвер системы «Наган», пистолет МР-371, пистолет ТТ», - говорится в сообщении.

Кроме того, у бизнесмена обнаружили и изъяли более 200 патронов различного калибра.