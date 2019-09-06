РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. Вера Галкина стала первой роженицей роддома Красногорска, которой вручили подарочный набор «Я родился в Подмосковье» от губернатора региона, сообщил главный врач горбольницы №1 Константин Соболев.

«Сегодня (6 сентября - ред.) состоялось вручение первого подарка от губернатора жительнице Красногорска. Подарок этот вручается гражданкам России, которые родили в роддоме Московской области», – сказал Соболев.

По его словам, роженицам предлагают выбор – подарок на выписку из роддома или деньги. Из 9 женщин, выписка которых назначена на пятницу, трое решили получить подарок.

«Мы решили выбрать «приз». Это же подарок для сынишки. Деньги не так важны, в наборе же все его будет», – поделилась Галкина.

Она родила первого сентября. Ее малыш Михаил появился на свет первым в этот день. Роды проходили сложно, в Красногорский роддом женщину доставили на скорой с кровотечением на 38-й неделе беременности. Из-за кровопотери ей пришлось некоторое время провести в реанимации. По словам Соболева, сейчас и с мамой, и с малышом все хорошо. Миша выписывается из роддома с весом 2 690 граммов и ростом 49 сантиметров.

Кроме самого набора, включающего в себя более 50 предметов: одежду, игрушки и средства гигиены для новорожденного, Вера получила в роддоме все необходимые ребенку документы.

«Очень было удобно. Сотрудник ЗАГСа сама приходила в палату, я только расписывалась и проверяла документы. Мы выписываемся со свидетельством о рождении, страховым свидетельством, медицинским полисом», – поделилась молодая мать.