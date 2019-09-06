Крупнейшая международная книжная ярмарка проходит с 4 по 8 сентября в Москве на ВДНХ. Здесь можно пообщаться с известными писателями и публицистами, среди которых Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский, а также купить книги со скидками от издательств и книжных магазинов. Один из крупных стендов на ММКВЯ – у сети книжных магазинов «Читай-город». Обозреватель РИАМО пообщалась с генеральным директором «Читай-города» Михаилом Иванцовым и узнала о трендах книжной индустрии и потенциале развития сети в Московской области.

- Московская международная книжная выставка-ярмарка собрала крупных издателей и специалистов книжной индустрии. Это значит, что с бумажными книгами не все так плохо? Какие положительные моменты в работе отрасли вы бы отметили?

- Последние годы для книжного бизнеса были достаточно хорошими. Если несколько лет назад все переживали, что будет с бумажной книгой, то сегодня мы наблюдаем, что у нас в стране и за рубежом объем чтения вырос колоссально.

Учитывая наличие гаджетов люди практически все время читают. В силу требований времени, где информация – большая ценность, они хотят быть на волне. Развивается чтение книг как в бумажном, так и в электронном варианте. Люди получают больше возможностей для чтения, а это источник для роста рынка.

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- Какие тенденции в плане тем и формата книг наблюдаются на рынке?

- Никаких радикальных перемен в структуре спроса не происходит. Наиболее устойчивый формат – детский, который был драйвером и рос опережающими темпами в последнее время. Детский сегмент и сегодня выглядит наиболее активным, о чем свидетельствует даже проходящая сейчас выставка. Но в остальных сегментах отрицательных трендов мы тоже не наблюдаем.

По художественной литературе сменились профили потребления –развлекательная литература уходит в электронные книги. Электронный формат развивает тираж, но и в бумажном виде он чувствует себя нормально. Хорошая деловая литература начинает продаваться в обоих форматах сразу.

Один из трендов сейчас – в том, что люди понимают необходимость знаний, чтобы быть успешными. Поэтому активно востребована так называемая мотивационная литература, которая рассказывает о том, как строить свою жизнь и работу в разных сферах. Вокруг этих книг появляются онлайн-курсы, группы в социальных сетях.

Какие-то форматы постепенно уходят. Например, энциклопедии проигрывают интернету, тема путеводителей испытывает давление, так как в интернете можно найти не только советы туристов, но и карты.

- Много ли молодежи среди постоянных покупателей книг?

- Молодежь очень много читает. Это не удивляет, так как чтение – некая привычка, которой озабочены современные родители. Они начинают понимать, что их детям важно расти грамотными и умными, для них – трагедия, если ребенок не читает. По статистике, чем больше в доме книг, тем лучше учатся дети. Поэтому до 10 лет родители выбирают детям книги, а потом они сами читают подростковую развлекательную литературу. Когда становятся юношами и девушками, обращаются к классике, к серьезной профессиональной литературе. Эти тренды среди молодежи нашу отрасль радуют, поэтому с точки зрения издательств ситуация в мире достаточно хорошая, книги востребованы в различных форматах. И бумажные в том числе.

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- То есть электронный формат не вытесняет бумажный?

- Подавляющее число покупок, даже в США, читатели делают в магазинах, а не в интернете. Конечно, у книжных магазинов есть определенные сложности, так как они продают бумажный формат. Это даже не конкуренция с электронным форматом, а покупки через интернет. Но выясняется, что в интернет уходят покупки целевые, а чем более книга требует эмоции, импульса, тем лучше она будет продаваться в физическом ритейле.

Трудности есть у тех, кто не меняется и не перестраивается. Интересный тренд – арендодатели в Америке начинают вместо банков помогать ритейлерам решать их финансовые проблемы. Для них ритейлеры – кормильцы, и они понимают, что спасение утопающих дело рук сами утопающих.

Если говорить о России, мы можем открыть еще много книжных магазинов, но у нас есть проблема с торговыми центрами, так как в советское время никакого внимания торговле практически не уделялось.

- Расскажите, какие планы по развитию сети «Читай-город» в Москве и Московской области?

- В Москве и Московской области ситуация относительно хорошая – у нас 71 магазин в Москве и 50 в Подмосковье, но даже здесь есть сложности.

Мы представлены в крупных городах Московской области, но у нас все еще нет магазина в Электростали, Лыткарине, Солнечногорске, в Рузе, Шатуре: там явный недостаток коммерческой недвижимости.

Но мы постоянно мониторим ситуацию на рынке, как только появляется возможность, сразу ее используем. Например, в прошлом году в Селятино, это поселок с населением 13 тысяч человек, построили небольшой торговый центр, и мы там открыли книжный.

Еще 10-15 магазинов в обозримом будущем мы планируем открыть в крупных городах Московской области. Если будут строиться новые торговые центры, то магазинов может стать еще больше.

- Вы работаете с известными писателями, медийными личностями, устраивая презентации их книг и встречи с читателями. Можете отметить новые какие-то новые имена?

- Среди новых российских писателей можно выделить Медину Мирай и ее книгу «Воскресни за 40 дней», Григория Служителя – автора книги «Дни Савелия», Алесю Казанцеву с книгой «Режиссер сказал Одевайся теплее тут холодно», Ану Шерри («Я подарю тебе крылья»). В списке новых зарубежных авторов – Кевин Кван и его «Безумно богатые азиаты», Алекс Михаэлидес («Безмолвный пациент») и Адриана Мэзер («Как повесить ведьму»).

Если говорить о наиболее популярных у читателей книгах, то помимо традиционно востребованной художественной литературы, наблюдается рост интереса к жанру нон-фикшн. В Москве лидируют «Хочу и буду…» Михаила Лабковского, «Мятная сказка» Александра Полярного и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.

В Московской области в рейтинге лучших продаж есть свои предпочтения – в Наро-Фоминске раскупают «НИ СЫ» Джен Синсеро и «Вальс гормонов: Вес, сон, секс, красота и здоровье, как по нотам» Натальи Зубаревой, в Красногорске читатели любят такие книги, как «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Подсознание может все» Джона Кехо. В Подольске читают «Маленького принца» Антуана Сент-Экзюпери, «КлаТбище домашних жЫвотных» Стивена Кинга, в Дмитрове – «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт и др.

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