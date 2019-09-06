РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 6 сен. В Домодедовской центральной городской больнице (ДЦГБ) установили новое оборудование для контроля артериального давления и пульса, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Профессиональный автоматический монитор артериального давления и пульса поставили в ДЦГБ», – говорится в сообщении.

Монитор используется как в приемных отделениях и консультативных поликлиниках, так и в отделениях стационаров для ежедневного измерения пульса и артериального давления у пациентов. Для каждого прибора можно настроить индивидуальную форму распечатки результата, например, с наименованием отделения. Результаты могут быть прикреплены к истории болезни или переданы в электронную карту пациента.

Использование профессионального монитора позволяет освободить время врачей и среднего медицинского персонала непосредственно для лечебной работы и повысить качество оказания медицинской помощи.