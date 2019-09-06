РИАМО - 6 сен. Москва является мировой культурной столицей, куда стремятся попасть лучшие творческие силы, также отношения двух соседей - России и Казахстана - находятся на высоком уровне, сообщила журналистам министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

«Хотелось бы всех от всей души поздравить с этим замечательным событием - Днем города Москвы. Хотелось бы пожелать процветания народу России и, конечно, Москве, которая является культурной столицей мира, в которую стремятся все лучшие творческие силы. Нам всегда приятно сотрудничать с Российской Федерацией», - сказала Раимкулова.

Она добавила, что российский и казахские народы связывает общая многовековая история. А отношения двух стран находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. Площадки, посвященные выставке, откроют на Тверской улице. Всего в столице будут работать 1,5 тысячи праздничных площадок.

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