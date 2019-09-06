РИАМО - 6 сен. Жилой 313-квартирный дом с улучшенной отделкой в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы сдадут в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Объект площадью 19,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Борисовские пруды, дом №7, корпус 2. Сегодня там ведут отделочные работы и завершают монтаж фасадов.

«Стены в комнатах оклеят флизелиновыми обоями светлых тонов под покраску, потолки окрасят латексной акриловой краской, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах — ламинат оттенка «светлый дуб», — говорится в материале.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.

В квартирах установят всю необходимую сантехнику: ванну, унитаз, раковину, полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны. В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери. Металлические входные двери будут утеплены.

У этого жилого дома переменная этажность, в нем есть технические подвал и чердак. Фасады здания выполнят из керамогранитной плитки и фиброцементных плит. На фасадах установят корзины для кондиционеров, лоджии застеклят.

На первом этаже дома будут нежилые помещения – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

«Всего в Южном округе в программу реновации вошли 378 жилых домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, а в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов», — добавил Бочкарев.

Для начала переселения в районе подобраны две стартовые площадки по адресам: Борисовские пруды, владение 7, корпус 2, и Каширское шоссе, владение 76А.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В программу включено 5173 жилых дома.