РИАМО - 6 сен. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 14:43.

«Загорание происходило в сильно захламленной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 15:00. В огне погибли два человека.